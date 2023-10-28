نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد على أغنية "حياتي خلصت": فلسطين بتنهار يا ريتني وسطيهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو تظهر به لقطات من استمرار الهجمات على قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، الفيديو مركب على أغنيته "حياتي خلصت" من مسلسل "توبة"، وعلق أحمد، على الفيديو قائلا "فلسطين بتنهار يا رتني وسطيهم".



تأجيل حفل أحمد سعد وروبي



ومن ناحية اخري، كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، ففي خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.

حجب أغنية "غصن الزيتون"

كما حجب الفنان أحمد سعد علي موقع "يوتيوب" أحدث كليباته الغنائية "غصن الزيتون"، وهي الأغنية التي أهداها للشعب الفلسطيني، وكتب أحمد عبر حسابه على إنستجرام: "معلش الفيديو اتشال من علي اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهارده على صوره فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدا".

أغنية "غصن الزيتون"

وبالعودة إلى قناة أحمد سعد الرسمية في يوتيوب، نجد أن الموقع حجب مشاهد الكليب بالفعل، ويمكن فقط الاستماع إليها كما أوضح أحمد سعد، ويتعاون أحمد سعد في الأغنية مع الشاعر حسام طنطاوي، والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو.

كلمات أغنية "غصن الزيتون"

وتقول كلمات أغنية "غصن الزيتون":

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم

و الطفل شايل لعبته

وفى قلبه شايل ألف هم

داير بيكتب على الحيطان أرضي أهم

و الأقصى نادى وصوته فى نبرة ألم

ومابين شهيد وما بين جريح

بكى محمد والمسيح

القدس راجعة لأهلها

بنقولها بالعربى الفصيح

بلد الجدود وفي ورثنا

أراضينا تطرح عزمنا

مقاومة حتى الانتصار

الأقصى نفدي بدمنا

جاوبوا يا ناس

فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو النصيب

جاوبوا يا ناس

فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو المصير

هو المصير