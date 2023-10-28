نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب ترد على مهاجمي العمل بالفن تزامنًا مع أحداث فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل الأحداث الراهنة التي يمر بها الوطن العربي من حزن واستياء جراء الأحداث التي أصابت دولة فلسطين الشقيقة، أعلن بعض نجوم الوسط الفني بتأجيل ووقف أعمالهم الفنية بسبب الانتهاكات والقصف التي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وكان أبرزهم الفنان محمد سلام الذي أعلن عدم مشاركته في موسم الرياض في مسرحية “زواج اصطناعى”، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية موقع "إنستجرام".

ودافعت الفنانة مي كساب، عن عملها، وهاجمت كل من حارب الفنانين وعارضهم بسبب عملهم واستمرار أعمالهم الفنينة، وسط الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بسبب الانتهاكات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت مي كساب منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ترد من خلاله على مهاجمي العمل بالفن رغم الأحداث التي تمر بها فلسطين، قائلة: “طيب من غير شعارات ومزايدات فارغة شغلنا ده أكل عيشنا ما عندناش باب رزق غيره”.

وأردفت مي كساب: “اللي ظروفه كويسة وقادر يمتنع عن الشغل عشان أحداث غزة كتر خيره، واللي محتاج الشغل يشتغل وربنا يرزقه ويقويه بس خلاص كفاية هري بقي”.

كهذا دعمت الفنانة مي كساب القضية الفلسطينية

وكانت قد حرصت الفنانة مي كساب على دعم القضية الفلسطينية، ووجهت رسالة للعرب لتوحيد اللدول العربية لتكون دولًا قوية تقف في وجه المعتدين.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقة:" ‏يا عرب يا خير أمه أخرجت للأرض إتحدو فإتحادكم قوة لا تنساقو للصغائر والضغائن لا للتخوين لا. للترهيب".

مي كساب: التاريخ لن يرحم أحد

وتابعت مي:" الوقت حساس جدًا والتاريخ يكتب ولن يرحم أحد، أنا مصريه عربيه ودمي وحبي وروحي لأبناء وطني العربي الأكبر ⁧‫فلسطين حرة‬⁩".

وكانت قد نشرت مي بعض الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن أهل غزة صورة لطفلة من فلسطين، وهى تمسك بالعلم، وعلقت عليها قائلة: “لأجلك يا مدينة الصلاة نصلي، فلسطين”.