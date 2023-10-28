من اجل غزة .. الفنان أحمد فتحي يعلن توقفه عن ممارسة جميع أنشطته الفنية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الموسيقار اليمني الفنان أحمد فتحي، الجمعة، توقفه عن ممارسة جميع أنشطته الفنية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الذين يتعرضون لمجازر وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الفنان أحمد فتحي في بيان له على منصة إكس بأنه “يتابع بألم بالغ الأحداث الدامية التي يتعرض لها أبناء ‎فلسطين من قِبَل الكيان الغاصب من هجمات بربرية غاشمة على شعب حر”.

وأشار إلى أن “الفنان يُعَدُّ مِرآةً لآلام قومه بشكل خاص وألام الإنسان بشكل عام” موكدا توقفه “عن جميع أنشطته على مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها”.

وأوضح الموسيقار فتحي، انه أعتذر عن قبول عدة دعوات في الفترة الحالية أهمها: دعوته لحفل من أجل تكريمه من قِبَل الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما يوم ال27 من اكتوبر الجاري في فندق توليب، واعتذاره أيضاً عن حفل تكريم في فندق شيراتون يوم ال29 من نفس الشهر.

ولفت إلى أن قراره يرجع لإيمانه “بالرسالة السامية التي يجب أن يحملها الفنان في كل زمان ومكان وحتمية تفاعله مع ما يجري من حوله”.