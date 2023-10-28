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أحمد جودة - القاهرة -



قامت الفنانة التونسية هند صبري بكتابة منشور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحث جمهورها والعالم على التحرك الفوري.

بعد الهجوم البري والجوي على غزة.. هند صبري تناشد جمهورها "حان الوقت للتحرك"



ونشرت منشور باللغة العربية والاجنبية والفرنسية تضمن فيه "وقف إطلاق النار الان".



وعلقت على هذا المنشور قائلةً:"قوات الاحتلال الإسرائيلية كثفت من حدة عملياتها في غزة خلال الساعات الماضية.



وتابعت:"تصاعدت الغارات الجوية إلى مستوى غير مسبوق، وتم قطع جميع وسائل الاتصال.



وأضافت: "يعيش حاليًا 2.2 مليون نسمة في ظلام حالك بلا أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، أمان وسلامة المدنيين، وخاصة الذين يعيشون في شمال غزة، مهددة.



واستكملت:"الحروب لها قواعد حماية المدنيين يكفلها القانون الدولي الإنساني ويجب أن تحترم.



وتابعت:"هذه لحظة الحقيقة، حان الوقت للتحرك، ارفع صوتك وانضم إلى الدعوة وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.



تستعد الفنانة هند صبري لعرض الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” الذي حقق نجاح كبير خلال عرضه الأول في عام 2022 حيث العرض الأول كان استكمالا لمزامنة الاحداث منذ سنوات لشخصية “ علا عبدالصبور” التي قدمتها هند صبري في مسلسل “ عايزة اتجوز ” الذي عرض في عام 2010.

جزء ثاني من مسلسل "البحث عن علا "



ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل “ البحث عن علا ” على منصة نتفليكس، في الموسم الشتوي، حيث تواصل هند صبري تصويره في الوقت الحالي.

نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا



يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.