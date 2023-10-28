نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الثنائي أحمد السقا وطارق لطفي في السباق في السباق الرمضاني 2024، وصرح المخرج أحمد خالد موسى على اسم مسلسل الذي يحمل اسم "العتاولة"، ومن المقرر يتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

احداث مسلسل العتاولة

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، مي كساب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي

ويعد مسلسل العتاولة عودة التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا، حينما اجتمعا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

احد اعمال احمد السقا

يواصل الفنان أحمد السقا والفنان أشرف عبد الباقى تصوير مشاهدهما المتبقية من مسلسل “جولة أخيرة” فى لبنان استعدادا للعرض قريبا، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.



اخر اعمال محمد لطفي

ويذكر ان اخر اعمال طارق لطفي هو مشاركته في سباق رمضان 2023 مسلسل مذكرات زوج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك فيه خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي لايت، وناقش العديد من المشاكل الزوجية، وجسد طارق خلاله شخصية مراقب جوي، بينما ظهرت عائشة بدور مهندسة معمارية وهي مدير إحدى شركات الهندسة، كما شارك في مسلسل ليلة السقوط، الذي دارت أحداثه في الفترة بين عامي 2014 و2017 ونقل حياة تنظيم داعش الإرهابي، وشارك في بطولة العمل باسم ياخور، صبا مبارك، كندة حنا، ميلاد يوسف، وذو الفقار خضر، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.