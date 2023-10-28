عفاف شعيب توجه رسالة للعرب: عار علينا جميعًا أن نسكت عن الحق

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أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا في دعم القضية الفلسطينية، يواصل نجوم الفن في الوطن العربي تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد الانتهاكات والدمار التي تعرض لها قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرص عدد من نجوم الفن المصريين على توجيه رسائل لشعوب الوطن العربي من أجل مساندة أهالي غزة بسبب ما يتعرضون له من إبادة جماعية وقهر، خاصةً بعد أحداث ليلة أمس والهجوم البري الذي شنه الإحتلال الإسرائيلي وقطع وسائل الاتصال والإنترنت في غزة.

وحرصت النجمة عفاف شعيب على التعليق عن ما يحدث في غزة وتوجيه رسالة لشعوب الوطن العربي، مؤكدة أن الحرب قادمة لا مفر منها ويجب الصمود حتى عودة الأرض لأصحابها الشرعيين.

وعبرت الفنانة عفاف شعيب في كواليس تسجيل مسلسل "عائلة مرزوق أفندي" عن استيائها وغضبها الشديد بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين، وعلقت قائلة: “كلنا إيد واحدة كلنا واقفين من أجل فلسطين ولأجل القضية الفلسطينية، وفلسطين عربية إلى أن تقوم الساعة ولا للتهجير”.

عفاف شعيب: أفيقوا يا عرب الحرب قادمة

وأردفت عفاف شعيب قائلة: “تمسكوا بأرضكم وبلادكم تمسكوا بالقضية الفلسطينية، لو خرجتوا من بلادكم مش هترجعولها تاني يا أهل فلسطين تمسكوا بالأرض، أفيقوا يا عرب الحرب قادمة وعار علينا جميعًا أن نسكت عن الحق.. حق فلسطين”.

إلهام شاهين: توحدوا يا عرب.. الغرب يريد نشر الفوضى

ولم تكن عفاف شعيب الفنانة الوحيدة التي حرصت على دعم القضية الفلسطينية حيث وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة للدول العربية عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، قائلة: "توحدوا يا عرب.. ففي إتحادكم قوه عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم، لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة الغربية، كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقه العربية".

وأضافت: "الغرب يريد نشر الفوضي في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وايضًا في اليمن والسودان، هذه الدول تحتاج المليارات لإعاده بنائها وإستعاده قوتها بعد الخراب والدمار الإقتصادي وأيضًا الدمار النفسي للشعوب.. أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة.. والإتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية بإختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة.. ولو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب.. هذا هو الحلم العربي".