نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لمسرحية "تطبق الشروط والأحكام" قبل عرضها في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم أكرم حسني لعرض مسرحيته الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الحالية، وذلك يوم العاشر من نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسرحية تطبق الشروط والأحكام:

وتدور أحداث المسرحية حول طباخ شاب يقع في حب فتاة غنية، وعندما يقرر الزواج منها يقوم والدها بوضع عدد كبير من الشروط حتى تتم الزيجة، ويحاول أكرم تطبيق هذه الشروط ليستطيع الزواج من حبيبته.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من أكرم حسني، أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد اوتكا، إسماعيل فرغلي، وغيرهم.

أكرم حسني

أكرم حسني يدعم القضية الفلسطينية:

وفي سياق آخر حرص الفنان أكرم حسني، على دعم القضية الفلسطينية منذ بدأ الحرب سواء من خلال منشورات أو فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو مشاركته في الوقفات التضامنية.

ونشر الفنان أكرم حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة مكتوب عليها آيه قرآنية من سورة مريم وهي الآية الكريمة رقم 64، قوله تعالي: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"، كما شارك في فيديو يجمع النجوم العالم العربي بعنوان "متحدون ضد الأبادة".

آخر أعمال أكرم حسني:

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني هو فيلم "العميل صفر"، شارك في بطولة فيلم العميل صفر: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، مذر ريحانة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، سيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إخراج كريم العدل.

أكرم حسني

تفاصيل فيلم "العميل صفر":

وجدير بالذكر أن تدور أحداث الفيلم حول فرد أمن يدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتعدت إيرادات الـ 38 مليون جنيه خلال 9 أسابيع عرض.

ودارت أحداث فيلم العميل صفر حول صفر عبداللطيف شداد وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، أكرم حسني يعمل حارس أمن بإحدى الأماكن الخاصة لتنتقل الاحداث لظهوره بملابس حراسات خاصة في أكثر من مشهد، إذ يرتدي سماعة بدله وهو حلمه الذي يتمنى تحقيقه، إذ شهدت الأحداث العديد من المواقف الكوميدية التي يتعرض لها خلال أحداث العمل.