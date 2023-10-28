نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح دوره بعيشها بفرحة.. حسن أبو الروس بلوك مختلف في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع الفنان حسن أبو الروس، لأحدث جلسة تصويرية لصالح احدي المجلات "فيكتور" وتألق بإطلالة مختلفة.

حسن أبو الروس يدعم القضية الفلسطينية

ودعم حسن أبو الروس شعب فلسطين وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ونشر حسن أبو الروس صورة له وخلفه علم فلسطين وكتب عليها معلقًا: انا بكره اسرائيل

ونشر صورة أخرى مكتوب عليها دعاء لأهالي فلسطين: اللهم إني استودعتك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونا اللهم لا نملك لفلسطين إلا الدعاء ف يارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين ومسجد الاقصي ردا جميلا،اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك، اللهم كن لأهل الفلسطين عونا ونصيرا وبدل خوفهم أملا واحرسهم بعينك التي لا تنام.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة

تعرض حكاية عيشها بفرحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكله حب، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي، ستتم أيضًا عرضها على قناة ON drama في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

من هم أبطال حكاية عيشها بفرحة؟



حكاية عيشها بفرحة مكونة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن أبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

حكاية ماتيجي نشوف



وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.



وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ما هي تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب؟



مسلسل 55 مشكلة حب هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود 55 مشكلة حب.