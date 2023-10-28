انت الان تتابع خبر من بين جميع أزواج هنا شيحة الذين طلقوها.. هذا هو الزوج الوحيد الذي خلعته!! لن تصدّق ماذا كان يفعل بها .تفاصيل صادمة تنشر اليوم !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هنا شيحة (25 ديسمبر 1985) هي ممثلة مصرية، والأخت الصغرى للممثلة حلا شيحة. بدأت العمل الفني بعمر الخامسة عشرة ونالت أول بطولاتها أمام الممثلة ليلى علوي وحنان ترك بفيلم حب البنات وكانت بالسنة الرابعة بمسيرتها المهنية.

وقد شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حب البنات وقبل زحمة الصيف وعيار ناري ودرس خصوصي كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات منها موجة حارة والسبع وصايا والعهد وظل الرئيس وأرض النفاق وطرف ثالث ويتربى في عزو.

حياة هنا شيحة الشخصية مثيرة للجدل دائمًا وما لا يعرفه الكثير أنها تزوجت ثلاث مرات الأولى من فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين ورفض الإنفصال عنها الأمر الذي دفعها لترفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها .

وبررت أنها لا تستطيع العيش معه، ولا تشعر بالسعادة، إلا أن زوجها برر ذلك بأن هناك رجلًا آخر في حياتها، وصرحت الفنانة هنا شيحة أثناء لقائها مع الإعلامية “لميس الحديدي”، في برنامج “هنا العاصمة”،

أنها عمدت إلى فكرة الخلع حتى لا يرا أولادها الخلافات والتوتر المستمر في البيت، كما أنها كانت غير سعيدة بشكل مستمر، إلى أن حصلت على الطلاق من المحكمة وقضت لها المحكمة بـ 1400 جنية فقط كنفقة لأولادها.

وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة .وفي عام 2018 تزوجت من أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام إنفصلت عنه ولم تكشف عن السبب وإكتفت بالتعليق قائلة :" كل شيء قسمة ونصيب" .