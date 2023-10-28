علا غانم موجهة رسالة لأهالي غزة: عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجوم الوسط الفني في الوطن العربي تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد تعرض قطاع غزة لانتهاكات ودمار شامل من قبل الكيان الصهيوني في الآونة الاخيرة، وحرصت النجمة علا غانم على انضمامها مع فريق متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري، برفقة مجموع من نجوم الفن لمساندة أهالي فلسطين بسبب ما يتعرضون له من ظلم.



انهارت الفنانة علا غانم من البكاء، أثناء تتطوعها في جمعية الهلال المصري، لتقديم المساهمة والدعم وتجهيز صناديق التبرع لفلسطين، وظهرت وهي ترتدي الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري.



علا غانم توجه رسالة لأهالي فلسطين: كنا نتمنى تواجدنا معكم



وكشفت الفنانة علا غانم وهي في نوبة بكاء هستيري أثناء لقائها مع برنامج “عرب وود "، تضامنها مع أهالي غزة، معلقة:" كلنا بنحبكم جدًا.. وكنا نتمنى وجودنا معكم، نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي في مصر".



أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا غانم هو مشاركتها في فيلم "أولاد حريم كريم"، ويضم العمل عددًا من نجوم الوسط الفني وعلى رأسهم كلًا من "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبد الجليل"، بالإضافة لمجموعة من النجوم الشباب وهم" تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود"، كما تظهر النجمة ريهام عبد الغفور كضيفة شرف، والعمل من تأليف زينب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.



تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

يعد فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.