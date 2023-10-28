نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأن الأرض توقفت عن الدوران.. إيمان العاصي تعبر عن حزنها لأحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها على مايحدث لأهالي غزة في فلسطين وذلك بنشرها منشور المصور الصحفي معتز عزايزة الذي كتبه عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقامت إيمان العاصي بمشاركته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال معتز فيه: فقدنا جميع وسائل الاتصال وفقدت الاتصال مع عائلتي ولا أستطيع تحميل أو نشر أي شيء.. صلوا من أجل غزة.

وكتبت إيمان العاصي معلقة: وكأن الارض توقفت عن الدوران يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣

ولم تعد الحياة كما كانت من قبل.

إيمان العاصي تطالب بتوصيل انترنت فضائي لغزة

وطالبت إيمان العاصي بتوصيل انترنت فضائي لأهالي غزة حتى يتمكنوا من التواصل مع أسرهم وذويهم وذلك بنشرها منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: غزة الآن تحت قصف شديد مع انقطاع تام للكهرباء والأنترنت لا يوجد أشقاء يافلسطين خذلكم الجميع أشعر بالعجز والذل والقهر سيكتب أساميكم جميعا في التاريخ والتاريخ لا يرحم متخاذل سامحونا نحن كشعوب لا نملك من أنفسنا شيء.

وكتبت معلقة: غزة تتعرض لقصف عنيف، مع انقطاع كامل للإنترنت والكهرباء

غزة تحت الهجوم أنقذوا الفلسطينيين أنقذوا غزة

الكل ينسخ البوست:

القمر الصناعي المفتوح



إيمان العاصي تدعم الجيش المصري

حرصت الفنانة إيمان العاصي على توجيه رسالة نارية للأشخاص الذين يريدون الحرب معبرة عن استيائها لما تراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد الكيان الصهيوني.

وشاركت "إيمان" بمنشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "عندي سؤال معلش لأي حد بيشكك في دور مصر هو لو الجيش المصري قرر أن يضرب إسرائيل أكيد أمريكا وإسرائيل هيضربونا".



وأضافت: "هل هنلاقي حد من الأشقاء العرب واقف معانا وفي ضهرنا ولا هنبقى نحارب العالم ده كله لوحدنا؟؟؟ ".

وتابعت: "للعلم لو مصر وجيشها دخل الحرب فأتت هتحارب المانيا وفرنسا وانجلترا، وكل المنضم هينضم للحلف دا".

وفورًا من مشاركة المنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية وداعمين لها والمطالبة بإزالة الحروب والعيش بسلام وشفاء المصابين.



آخر أعمال إيمان العاصي

يذكر آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند لفترة مستمره.

والمسلسل بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم النجم محمد رمضان هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، جوري بكر، عصام السقا، أحمدفهيم، سلوى عثمان، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي