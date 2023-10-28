نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور عن أحداث غزة: العالم طلع أبشع ما عقل الواحد يتخيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن غضبها الشديد جراء الانتهاكات والعنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الصهيوني، من إبادة جماعية وغارات جوية وقصف الذي يشنه على أهالي غزة والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور معلقة فيه:" العالم طلع أبشع وأشرس وأقسى من ما عقل الواحد كان ممكن يدرك أو يستوعب أو يتخيل!!.. اللهم أرينا فيهم آية، اللهم معجزة يارب".

تضامنًا مع أهالي غزة.. ريهام عبد الغفور: نتألم من عجزنا أمام آلامهم

ومن جانبه، شاركت ريهام عبد الغفور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، حيث علقت قائلة:" لن ننسى.. سنظل نطالب بوقف العدوان على أهلنا في غزة وشعب فلسطين".

وأضافت ريهام:" سنظل ندعم الحق والإنسانية ضد الطغيان.. السلام والحرية ضد الحرب والحصار والدمار والموت.. حتى لا تموت الإنسانية فينا، لأننا نتألم من عجزنا أمام آلامهم ولأننا صوتهم حين يسكتهم العالم وبصيص أمل في الظلام".

ريهام عبد الغفور تجدد التعاون مع محمد ممدوح في رمضان 2024

يذكر أن قد تعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور، على بطولة مسلسل جديد "إجازة وضع" مع الفنان محمد ممدوح بعد أن تعاونا في مسلسل "رشيد"، الذي عُرض في السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمقرر عرض "إجازة وضع" خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.