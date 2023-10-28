نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز يتبرع بهدية سفير موسم الرياض لصالح أهالى فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان أحمد عز على تقديم كامل دعمه للقضية الفلسطينية سواء من خلال مناشدته بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لهم، أو من خلال التبرع.

حيث قام عز بالتبرع بهدية سفير موسم الرياض للهلال الأحمر لصالح أهالى. فلسطين، والهداية ساعة تبلغ قيمتها 750 ألف دولار يعنى نحو 35 مليون جنيه مصري.

حفل افتتاح موسم الرياض:

وفي سياق آخر أقيم أمس حفل افتتاح موسم الرياض بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن العربي والاجنبي، وكان أبرز الحضور النجم أحمد عز، محمد حماقي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، محمد هنيدي، والنجم الهندي سلمان خان.

أحمد عز

أعمال قادمة لأحمد عز:

وفي سياق آخر يقوم حاليًا أحمد عز بتصوير فيلمه "فرقة الموت" والذي من المقرر طرحه العام المقبل، اتفق فريق عمل فيلم "فرقة الموت" على الموعد الرسمي لطرحه في دور العرض السينمائية، على أن يعرض في موسم عيد الأضحى 2024.

أحمد عز

تفاصيل فيلم فرقة الموت:

ويجسد عز خلال أحداث الفيلم شخصية رجل صعيدي ولأول مرة خلال مشواره الفني الحافل.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتقوم شركة الإنتاج على بدء التعاقد مع الأبطال المشاركين لعز في العمل وتم التعاقد مع كلا من عصام عمر، جيهان الشماشرجي، خالد كمال وباقي إجراء التعاقدات مع باقي الأبطال.

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيره والجن" الذي عرض العام الماضي بدور العرض السينمائية المختلفة، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول الإحتلال الإنجليزي على مصر عام 1919، وهو عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وكيفية تصدي الشعب المصري للاحتلال وخاصة كلا من أحمد عبدالقادر الجن وصديقه كيرة، وما فعله من أجل البلد وعدم الخضوع للاحتلال.

ويشارك في بطولة العمل كلٱ من أحمد عز، كريم محمود عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، ومن تأليف احمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فعاليات موسم الرياض:

وجدير بالذكر أن ستكون مفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض 1445، نزال حزام موسم الرياض الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنّ بلاده تتوقّع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.