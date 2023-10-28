القاهرة - محمد ابراهيم - بسمة بوسيل، من أبرز الفنانين المساندين لغزة للفلسطينيين في محنتهم، كشفت الفنانة بسمة بوسيل، عن دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وذلك بعد الهجمات الوحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت بسمة بوسيل ما يحدث الآن في غزة بأنه أبشع مافي العالم، حيث يقف الجميع أمام مشاهد القتل والقصف المتواصل لغزة، وسقوط آلاف الجثث والضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي وغربي.

بسمة بوسيل تضامن مع أحداث غزة: ما أبشع العالم في أعينهم

بسمة بوسيل تعبر عن دعمها للقضية الفلسطينية

وقالت بسمة، في منشور لها عبر إنستغرام، ما أبشع العالم في أعينهم ! عالم جرد من انسانيته ومبادئه … ولكن الله حق ! سامحينا يا فلسطين