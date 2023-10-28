عاجل | محمد رمضان يوجه رسالة نارية إلى القناة العاشرة الإسرائيلية ويعلن: "إسم شخصيتي في عملي القادم أبو عبيدة" {شاهد الآن}

القاهرة - محمد ابراهيم - الاعلام الإسرائيلي يهاجم محمد رمضان والأخير يرد

عاجل | محمد رمضان يوجه رسالة نارية إلى القناة العاشرة الإسرائيلية ويعلن: "إسم شخصيتي في عملي القادم أبو عبيدة"..شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية حملات مهاجمة ضد الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد مقطع الفيديو الذي نشره وطالب فيه الدول العربية بالاتحاد والتكاتف من أجل مساندة الشعب الفلسطيني، في ظل عمليات القصف المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأعلن فيه بعض الصور التي تشير إلى مهاجمته من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأطلق محمد رمضان عدد من التصريحات النارية تعليقًا على حملات الهجوم التي تعرض له.

عاجل | محمد رمضان يتحدى القناة العاشرة الإسرائيلية ويعلن: "شخصيتي في عملي القادم هي أبو عبيدة"

وقال محمد رمضان: "القناة العشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بيحث العرب على الاتحاد والدفاع عن أخواتنا وستتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم متشفوش مسلسلاته تاني ومتسمعوش أغاني تاني، عشان ده راجل بيدافع عن اخواته في فلسطين".

وتابع محمد رمضان حديثه بشأن رده على القناة العاشرة الإسرائيلية قائلا ً:" وأنا يقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي، والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتو دي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية أن إسم شخصيتي في المسلسل القادم هيكون أبو عبيدة"