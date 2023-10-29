محمد عساف: هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان الفلسطيني محمد عساف حالة من الاستياء جراء الأحداث التي تمر بها بلاده فلسطين، ويستمر في تقديم الدعم الكامل لأهالي غزة ونشر الوعي بما يتعرضون له من ظلم، وإبادة جماعية وما أسفر عنه من سفك دماء مستمر وسقوط آلاف الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً بعد أحداث ليلة أمس والهجوم البري الذي شنه الإحتلال الإسرائيلي وقطع وسائل الاتصال والإنترنت في غزة.

محمد عساف: ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء

وكتب محمد عساف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" باللغة الإنجليزية، معبرًا عن غضبه وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية، قائلًا:"ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء... الماء!! (والدواء والغذاء والكهرباء) لغزة؟، إن كل اعلاناتكم المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لا تعني شيئًا.. هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة".

محمد عساف: الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة.. سلام لما تبقى من غزة

وكان قد كتب “عساف” عبر موقع التدوينات “x” بعد الليلة الصعبة التي مرت على شعب غزة: "سلاٌم لغزة سلامٌ لما تبقى منها، سلامٌ على الشهيد والجريح، سلامٌ على الطبيب والمسعف الأمين، سلام على الممرض الخلوق، سلامٌ على قلوب الأُمهات".

وأضاف عساف:" حتى الحروف تهرب مني في حضرة وصف الحدث فماذا اقول في فظاعة ما يحدث، يا رب إنه ا اعظم من غصة في القلب حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة، روحٌ تودع خليلها وهو جرحٌ لا يندمل، لله المشتكى. يا رب كن معهم فما لنا وما لهم غيرك يا جبار.. غزة".