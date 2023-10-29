نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع أطفال فلسطين.. بسمة بوسيل تطرح "أعطونا الطفولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منذ قليل الفنانة بسمة بوسيل أغنية "أعطونا الطفولة" بصوتها، تضامنًا مع أحداث غزة، والانتهاكات والعنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الصهيوني، من إبادة جماعية وغارات جوية وقصف الذي يشنه على أهالي غزة والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين.

ونشرت بسمة بوسيل فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة:" ما أبشع العالم في أعينهم ! عالم جرد من انسانيته ومبادئه.. لن نفعل شيئًا إلا ذرف الدموع.. ولكن الله حق ! سامحينا يا فلسطين".

بسمة بوسيل تعلن عن تبرعها بكامل أرباح شركتها لصالح فلسطين

وكانت قد أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عن تبرعها بكامل أرباح شركتها الخاصة في شهر أكتوبر، لأهل غزة في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، مطالبة من جميع محبيها دعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وقامت الصفحة الرسمية للشركة التي تملكها بسمة بوسيل والمتخصصة في أدوات التجميل، بنشر صورة مكتوب عليها: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة".

تفاصيل أغنية "أعطونا الطفولة"

أغنية «أعطونا الطفولة» هي من غناء الفنانة اللبنانية ريمي بندلي، التي قدمتها في طفولتها عام 1984، والأغنية من كلمات جورج يمين هدى سيداوي لينا أبورستم وألحان رينيه بندلي.