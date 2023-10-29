ماذا تخبئ لك وقعات برج العقرب 29 أكتوبر 2023؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

برج العقرب اليوم الاحد 29 اكتوبر 2023

أنت على وشك الاستمتاع بإجازة كنت تخطط لها منذ فترة طويلة. آفاق امتلاك منزل أو شقة تبدو مشرقة. قد يبدأ الكسل بالتأثير على صحتك. ستكون معرفتك المهنية وفطنتك التجارية مطلوبة كثيرًا في العمل. يُشار إلى الانتقال إلى مسكن جديد بالنسبة للبعض وسيثبت أنه تغيير مرحب به. قد تجلب الروحانية معنى خاصًا لحياتك. قد يفاجئك شخص ما بإعادة المبلغ الذي أقرضته قبل فترة طويلة من الموعد المتوقع.

التركيز على الحب: ستساعد الجهود المبذولة في جعل الأمور أكثر إشراقًا على الصعيد الرومانسي.

رقم الحظ: 1

اللون المحظوظ: الزعفراني