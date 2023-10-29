برج الأسد.. حظك اليوم  الأحد  29  أكتوبر: "خذ قرارك من رأسك"

القاهرة - محمد ابراهيم - مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2023.

ونوفر لكم في بوابة دوت الخليج الالكترونية حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2023، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2023.

برج الأسد حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر

مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم الكبير، وشديد الأخلاص لمن يحب، ولديه عشق في القراءة والأطلاع، ليكون على دراية بكل ما يحدث من حوله

برج الأسد حظك اليوم علي صعيد المهني

لا ترفع صوتك مهما كانت الأسباب وانت تتحدث مع زملائك، حتى ولو أختلفت معهم في وجهة النظر، فلا يجب أن تقتنع بوجهة نظهرم وهما أيضاً، وكن أكثر صبراً، لأن الأمور لا تأخذ هكذا.

برج الأسد حظك اليوم علي صعيد العاطفي

عليك أن تقضى بعض الوقت مع عائلتك تعويضاً عن كثرة إتشغالك في العمل، ولا تعمل في المنزل، فور أن تدخل من باب الشقة، حاول أن تفصل وتكون متفرغ لأسرتك فقط.

برج الأسد حظك اليوم علي صعيد الصحي

مارس التمارين الرياضية المفضلة، حتى تمارسها بشكل منتظم، مع تناول الطعام الصحى قليل الزيوت، الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة والأسماك.

برج الأسد حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تأخذ قرارك من رأسك ولا تسمع من أي شخص أخر، وكن مسؤل عن رأيك، لأن هذا القرار سيترتب عليه حياتك فيما بعد، حتى لا تلوم أي شخص أخر.