"أوقفوا قتل الأطفال فورًا".. راغب علامة يدعم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - وسط الاجواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وانتهاكات وعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يسعى نجوم الوطن العربي لدعمهم وتوصيل صوتهم للعالم، وتقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، وحرص المطرب راغب علامة على على التعليق عن ما يحدث في غزة وتوجيه رسالة لشعوب العالم.

وطالب الفنان اللبناني راغب علامة بإيقاف قتل أطفال فلسطين فورًا، بعد القصف الذي شنَّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب راغب علامة تغريدة عبر منصة إكس، قائلًا: "يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

راغب علامة: مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل إلا أن قدرة الله أعلى

وتابع راغب علامة: "ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة، ارحموا الأطفال … أوقفوا قتل الأطفال فورًا، لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر، كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

هكذا تضامن راغب علامة القضية الفلسطينية

وكان قد تضامن الفنان راغب علامة مع أهالي غزة وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ما هذه الكذبة الكبرى ما يسمى بحقوق الإنسان، بعد ما شاهدناه ونشاهده الآن نصل إلى نتيجة واحدة وهي أنه لا يوجد حقوق الا للصهاينة، المجتمع الدولي كله لا يتكلم إلا عن حق اسرائيل المغتصبة للأرض والمرتكبة لـ مجازر الحرب ضدّ المدنيين".

وتابع راغب: "لم نسمع جهة دولية تتكلم عن حقوق الأطفال ولا النساء ولا المدنيين، أين ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان، أين الأمم المتحدة من مجازر قتل وحرق الأطفال؟ إنه زمن الفضائح وزمن العار، حسبنا الله ونعم الوكيل".