انت الان تتابع خبر أخيراً...محكمة كويتية تصعق الجميع وتقول كلمتها في قضية الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن ... والأخيرة تنهار من البكاء أمام القاضي ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ازداد موقف "الفاشينستا" الكويتية فاطمة المؤمن تعقيدا، بعد رفض المحكمة إخلاء سبيلها، في قضية القتل الخطأ، والقيادة بسرعة جنونية.

وحددت محكمة الجنح الكويتية يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للحكم في قضية فاطمة المؤمن وحسم مصيرها.

هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات في قضية "حادث الفاشينيستا"؟

وكتب محامي أحد ضحايا الحادث عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إكس": "حضرنا اليوم الجلسة وكانت محددة للمرافعة.. وتم حجزها للحكم بتاريخ 25/10/2023 مع استمرار حبسها".

وكانت المحكمة وجهت للكويتية فاطمة المؤمن، بعد ارتكاب الحادث 10 تهم من بينها، القتل الخطأ، الإصابة بالخط، والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدر، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

كما اتهمت المحكمة الفاشينستا الكويتية بتهم قيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون ترخيص تسيير المركبة، فضلا عن اتهامها بإلحاق ضرر بممتلكات الغير وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

تطورات قضية فاطمة المؤمن

أكد المحامي المدافع عن حق المتوفين، عبدالله إسكندر أن ما يتم تداوله من معلومات حول القضية جميعها غير صحيحة، وقال: "غير صحيح ما نشر عن وجود أو عدم وجود مخدرات أو مسكرات، لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة".

وكانت المحامية مريم قد دافعت عن شقيقتها وقالت في تصريحات سابقة لمواقع إعلامية: "القضية إلى اليوم هي جنحة وما في أي مخدرات، لا حيازة ولا تعاطي، وما في أي اعترافات مثل ما تدعي الحسابات الوهمية، وتم تحليل دمها وما في شيء".

يذكر أن قاضي المحكمة أعلن تنحيه عن القضية في وقت سابق، وأكدت الإعلامية مي العيدان في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام" أن التنحي جاء بسبب صلة قرابة بين القاضي وبين أحد الضحايا.