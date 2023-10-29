نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف شعيب تدعم فلسطين بهذة الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة عفاف شعيب القضية الفلسطينية من خلال تصريحات صحفية قائلة:'واقفين مع فلسطين ولأجل القضية الفلسطينية وفلسطين ستظل عربية إلى أن تقوم الساعة ولا للتهجير.

تصريحات

وتابعت: “تمسكوا بأرضكم وبلادكم تمسكوا بالقضية الفلسطينية، لو خرجتوا من بلادكم مش هترجعولها تاني يا أهل فلسطين تمسكوا بالأرض، أفيقوا يا عرب الحرب قادمة وعار علينا جميعا أن نسكت عن الحق”.

دعم النجوم

ولم تكن عفاف شعيب الفنانة الوحيدة التي حرصت على دعم القضية الفلسطينية حيث وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة للدول العربية عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، قائلة: "توحدوا يا عرب.. ففي إتحادكم قوه عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم، لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة الغربية، كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقه العربية".

وأضافت: "الغرب يريد نشر الفوضي في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وايضًا في اليمن والسودان، هذه الدول تحتاج المليارات لإعاده بنائها وإستعاده قوتها بعد الخراب والدمار الإقتصادي وأيضًا الدمار النفسي للشعوب.. أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة.. والإتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية بإختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة.. ولو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب.. هذا هو الحلم العربي".

أعربت الفنانة تانيا قسيس، عن استيائها لما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعادت بنشر مقطع فيديو من أغنيتها يا قدس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "وجهك متعب حزين مثقلة بالأنين، منهكة تصرخين خسرت آلالاف البنين يا أرض الأنبياء تنادين للسلام عيناك لا تنام ترفضين الانحناء".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية ومتمنين حياة سعيدة والترابط وعدم التفرقة.