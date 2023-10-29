نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنوبة بكاء.. نجوم الفن يعبرون عن تأثرهم بأحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنانون عن حزنهم الشديد بسبب ما يتعرضون له أهالي قطاع غزة من إبادة جماعية وقهر، يواصل نجوم الفن في الوطن العربي تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، فقد تقدم وفد من نقابة المهن التمثيلية لتتطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري وقاموا بمشاركتهم في رفع المساعدات والمعونات الإنسانية داخل الشاحنات التي سوف تقوم بتوصيلها لأهالي غزة.

فعبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حزنه الشديد بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني قائلًا: "لن نتخلى عنكم أبدًا وبنشكر القيادة السياسية في مصر.. وإحنا بدورنا كفنانين اتحركنا وجينا وروحنا معبر رفح وعملنا وقفة تضامنية.. ومش هنسكت وهنفضل ونستمر في حملات نتتضامن ونتشاطر مع القضية الفلسطينية وأهالينا في غزة".

روجينا: “يعني إيه أبقى قاعدة في بيتي ويتقطع عليا مية ونور”

وعلقت الفنانة روجينا: "شايفة إن الأجيال الجديدة فهمت يعني إيه ييجوا ياخدوا أرضي وأنا قاعدة يعني إيه أبقى عايشة في سجن مفتوح.. مفيش ممرات آمنة تدخلهم الأكل والمساعدات.. يعني إيه أبقى قاعدة في بيتي ويتقطع عليا مية ونور.. الله يكون في عونهم ويكون معاهم.. احنا كلنا بأرواحنا معاهم".

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال لقائها مع برنامج "عرب وود": "اللي بيحصل ده خارج حدود الإنسانية.. مش متخيلة أبدًا.. كل يوم بقول يا رب يكون كابوس يارب معجزة تخلص شعب غزة وفلسطين من الكارثة البشعة.. ربنا ينجيهم ويصبر كل الامهات اللي فقدت كل أولادها.. ربنا يعملهم معجزة.. هقول إيه؟".

علا غانم لـ أهالي غزة: عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي

وكشفت الفنانة علا غانم وهي في نوبة بكاء هستيري أثناء لقائها مع برنامج “عرب وود "، تضامنها مع أهالي غزة، معلقة:" كلنا بنحبكم جدًا.. وكنا نتمنى وجودنا معكم، نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي في مصر".

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وكان أبرز الحاضرين من نقابة المهن التمثيلية المشاركين في التطوع مع جمعية الهلال الأحمر المصري الفنان أشرف زكي، روجينا، إيهاب فهمي، إلهام شاهين، دنيا عبد العزيز، بسمة، علا غانم، رحاب الجمل، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.