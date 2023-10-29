نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف خير الله ينشر صورة له برفقة محمد رياض وخالد جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان شريف خير الله، صورة برفقة الفنان محمد رياض وخالد جلال وياسر صادق من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك".

منشور شريف خير الله

وكتب شريف خير الله:'طول عمري واقف في ضهر أصحابي الجدعان..خالد جلال. محمد رياض. ياسر صادق.

أعرب الفنان شريف خير الله عن سعادته الكبيرة بمكالمة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للإطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب شريف خير الله من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الحقيقة مكالمة من دكتور أشرف زكي للاطمئنان عليا، أشعرني أن النقابة والنقيب دائمًا ظهر لكل فنان مصري'.

وأعلن الفنان شريف خير الله، تعرضه لحادث سير مروع مساء أمس السبت على طريق المحور، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك:" الحمد لله ربنا كريم نجاني من حادث سير على طريق المحور.. فجأة عربية لفت حوالين نفسها وكان بيني وبينها أقل من متر".

ثم درس وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه للفن، كانت بدايته الفنية حوالى عام 1989 وشارك في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت معظمها من المسلسلات المصرية، تنوعت أدواره فقدم أدوار الشر في العديد من أعماله وقدم أدوارًا تاريخية في أعمال آخرى مثل دوره كـ(مكرم عبيد) و(الشيخ زكريا أحمد)، وهو منفصل عن زوجته بعد زواج دام حوالى عشر سنوات وله من زواجه ابن وهو (خالد شريف خير الله).

تصريح بالقتل

يستعد الفنان شريف خير الله لتصوير مسلسل جديد تحت عنوان "تصريح بالقتل"،يجسد خلاله دور محامٍ مخادع، وتشاركه البطولة الفنانة ندى بسيوني، والعمل اجتماعي ويتناول قضية الميراث.

ويذكر أن الفنان شريف خير الله شارك في مسلسل "الإختيار 3"، التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه.