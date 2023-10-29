نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد فهمي، منذ قليل، عن وفاة إبنة خالته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات إكس تويتر سابقا.

منشور أحمد فهمي

وكتب أحمد فهمي في تعريدة شاركها عبر حسابه على تطبيق إكس قائلا: ‏ان لله وان اليه راجعون توفت إلى رحمة الله ابنة خالتي غديرسعيد محجوب نسالكم الدعاء.

ولم يكشف الفنان أحمد فهمي عن موعد صلاة الجنازة ولا العزاء حتى الآن.

سفاح الجيزة

وشارك الفنان أحمد فهمي مؤخرا في مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة شاهد الرقمية، وكان المسلسل "سفاح الجيزة"، قد تصدر تريندمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عرضه.

وجسد الفنان أحمد فهمي خلاله قصة المسلسل شخصية “قذافي فراج” الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعةبشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضحجرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجها حكما بالإعدام الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.



ومسلسل سفاح الجيزة بطولة كلا من الفنان أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، وإخراجهادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.



فيلم مستر إكس



وشارك الفنان أحمد فهمي في فيلم "مستر إكس" والذي قام بطولته، مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور،محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

آخر أعمال أحمد فهمي في رمضان 2023

ويذكر أن آخر أعمال الفنان احمد فهمي هو مسلسل سره الباتع الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2023.

ومسلسل سره الباتع مستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد فهمي، ريممصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز،أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمنالشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، شريف حلمي.



