نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي عن تبنيها لطفل من فلسطين: "ما ينفعش أتبنى لأني مش متجوزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة حورية فرغلي على فكرة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي تبني طفل من أبناء غزة على الفنانين، وذلك خلال مؤتمر التضامن مع فلسطين في مصر، وذلك خلال حوارها في برنامج “ET بالعربي".

حورية فرغلي: “ما ينفعش أتنبى لأني مش متجوزة”

وقالت حورية فرغلي: "ما ينفعش أتنبى لأني مش متجوزة، حاولت أتبنى قبل كده، وقالوا لي مش هينفع، لازم تكوني متجوزة، فكفلت طفلين وماتوا، وشلت الرحم من فترة وعمري في حياتي ما هيكون معايا أولاد وبعتبر كل الأطفال الصغيرين ولادي".

وحرصت حورية فرغلي علي توجية رسالة إلى شعب فلسطين: "قلبنا معاكم وبنفكر فيكم طول الوقت ومش بنتكلم غير عليكم وإن شاء الله ربنا هيعدي الأزمة دي على خير".

حورية فرغلي تدعم القضية الفلسطينية

حرصت حورية فرغلي خلال الفترة الماضية على الظهور بشكل مستمر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، للتعليق على الأحداث الجارية، وظهرت الفنانة حورية فرغلي في لايف عبر صفحتها الخاصة على موقع “فيس بوك” أعلنت عن مساندتها للقضية الفلسطينية وتبرعها، حيث قالت: “مساء الخير عاملين ايه، أنا طالعة علشان أقولكوا استنوني يوم الخميس إن شاء الله 26 أكتوبر في ستار بزار في الرحاب، الذوق الشرقي مع ولاء أبو الخير".

وتابعت حورية: "وسعيدة جدًا أن هكون موجودة هناك لأن كل الأرباح هتروح إن شاء الله لأهلنا وحبايبنا وإخواتنا في غزة”.

وكانت قد نشرت حورية فيديو لها تضامن مع الشعب الفلسطيني وتوجه رسالة لأهل غزة، قائلة: “أنا بعمل الفيديو ده تضامن مع شعب فلسطين الحبيب وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي أنا بشوفه، ويا رب فك كربهم وينصر أهلنا في فلسطين، الأطفال اللي بيموتوا مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بتروح ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هما ذنبهم إيه الناس دي تموت، يعني انتوا بتحاسبوا شعب بسبب فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة”.

وأردفت حورية: “أنا مليش في السياسة خالص ولا بتكلم فيها بس والله العظيم لأول مرة، لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة، حرام الأطفال اللي بتموت دي، بصراحة أنا حزينة جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع وساعات مش بقدر أكملها بس لازم يكون فيه حل، ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل بجد حرام اللي بيحصل ده وأنا بدعي ربنا إن الموضوع ده ينتهي”.