انت الان تتابع خبر آدم الشرقاوي يرد على حملة الهجوم الموجهة إلى مايان السيد.. وهذا ما قاله عنها بكل صراحة ووضوح! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الإنتقادات الكثيرة التي طالت الفنانة مايان السيد بعد مشاركتها في مسلسلها السابق "1000 حمد الله على السلامة"، علق الفنان آدم الشرقاوي على كل هذا الهجوم من خلال برنامج "الراديو بيضحك".

وقال الشرقاوي: "مايان ملتزمة جداً وبتذاكر، وبتجيب مدرب التمثيل معاها، وعايزة تطلّع أحسن حاجة". وأضاف: "مش شايف إنها عملت حاجة وحشة، ومبسوط إنها عملت مخاطرة، وأشجعها تعمل مخاطرات جديدة، وأستاذة يسرا قالت لنا نفس الشيء".

وعلّق آدم على ظهور مؤدّي المهرجانات عنبة كممثل لأول مرة في المسلسل قائلاً: "عنبة كان مركز جداً وعايز يطلع أحسن حاجة، ودخل اللوكيشن واثق من نفسه، وعمل شغل حلو مع إنها أول مرة يمثل وقدّامه يسرا". وتابع: "كان من أحسن الحاجات في المسلسل، ومبسوط إني قابلت عنبة".

وعن رأيه في سحب فيلمه الجديد "5 جولات" من دور السينما، قال آدم الشرقاوي: "كان نفسي الفيلم ينزل على منصة مباشرة، لأن صعب حد يدخل السينما في التوقيت ده، كل واحد عنده كل حاجة في البيت، وفي ناس في الساحل، وفي دخول المدارس، وإحنا فيلم شبابي، وفيلم باربي نزل في نفس الوقت". وأضاف: "كانت حاجة كويسة إني أقدّم نفسي للجمهور كممثل ممكن يعمل أدوار بطولة سينمائية، ودي أول خطوة في الطريق ده".