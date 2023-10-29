بسمة بوسيل تطرح كافر أغنية "أعطونا الطفولة".. وتامر حسني يعلق

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، كافر أغنية "أعطونا الطفولة" بصوتها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك تضامنًا مع أحداث غزة في الفترة الحالية لما يتعرضون له من جيش الإحتلال.

بسمة بوسيل

ماذا قالت بسمة بوسيل على كافر أغنية أعطونا الطفولة ؟

ونشرت الفيديو وعلقت عليه بحزن قائلة: "ما أبشع العالم في أعينهم عالم جرد من إنسانيته ومبادئه ولكن الله حق، سامحينا يا فلسطين لم نعمل شيئًا إلا ذرف الدموع".

منشور بسمة بوسيل

ماذا علق تامر حسني على كافر منشور بسمة بوسيل ؟

وعلق نجم الجيل تامر حسني على ذلك المنشور قائلًا: "احسنتي احسنتي يا بسمة، يا رب احفظ أطفال غزة وأهل غزة العزة أهل غزة الشرفاء الأبرياء، قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة يارب معجزة من عندك، يارب معجزة من عندك، يارب معجزة من عندك".

لترد عليه بسمة بوسيل في خاصية التعليقات على المنشور قائلة: "يارب يا تيمو، يارب بجد تحصل معجزة من رب العالمين وكل ده يخلص".

تعليقات تامر حسني وبسمة بوسيل على كافر أغنية أعطونا الطفولة

ما هي تفاصيل أغنية "أعطونا الطفولة" ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن أغنية "أعطونا الطفولة" هي من غناء الفنانة اللبنانية ريمي بندلي، التي قدمتها في طفولتها عام 1984، والأغنية من كلمات جورج يمين هدى سيداوي لينا أبورستم وألحان رينيه بندلي.

ماذا تقول كلمات أغنية “أعطونا الطفولة” ؟

تقول كلمات أغنية اعطونا الطفولة:

جينا نعيدكم، بالعيد بنسألكم، ليش مافي عنا، لا اعياد ولا زينة..

يا عالم أرضي محروقة..أرضي حرية مسروقة..

زمانه عم تحلم.. وبتسأل أيام..

وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام..

يا عالم.. أرضي محروقة..أرضي حرية مسروقة..

أرضي صغيرة مثل صغيرة..

ادونا السلام واعطونا الطفولة..

اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة..

اعطونا اعطونا السلام.