القاهرة - محمد ابراهيم - علقت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، على أحداث غزة، المشتعلة مُنذُ 23 يومًا، واستنكرت استشهاد الآلاف من الفلسطنيين، مؤكدة أنها تتابع الأحداث حول العالم مثل الملايين.

عاجل - أنجلينا جولي تعلق على أحداث غزة: أفضل مساعدة هي الدعاء

عاجل - أنجلينا جولي تعلق على أحداث غزة: أفضل مساعدة هي الدعاء

قالت أنجلينا جولي: "مثل الملايين حول العالم قضيت الأسابيع الماضية وأنا أشعر بالغضب والغثيان لموت كل هؤلاء الأبرياء من المدنيين وفكرت في أفضل طريقة للمساعدة، وأقوم بالدعاء من أجل العائلات التي تعاني من الم غير محتمل".

وأضافت: "وفوق كل ذلك الأطفال الذين يتم قتلهم والأطفال التي أصبحت دون أب أو أم ولا يمكن أبدًا تبرير مواصلة قصف أعداد هائلة من المدنيين في غزة والذين لا يملكون أي مكان للذهاب إليه ومنع الطعام والماء عنهم وليس هناك إمكانية لنزوحهم ولا حتى أبسط حقوق الإنسان في اللجوء لدولة أخرى".

أنجلينا جولي: الإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

وتابعت أنجلينا جولي: "بسبب عملي مع اللاجئين طوال 20 عامًا تركيزي الآن منصب على الأشخاص الذين تم نزوحهم جراء العنف".

وأردفت: "غزة بها أكثر من 2 مليون نسمة نصفهم من الأطفال والذين عاشوا تحت الحصار قرابة العشرون عامًا والمساعدات التي تصل لهم لا نقطة في بحر ما يحتاجونه ومنع الماء والطعام هو عقاب جماعي والإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

أنجلينا جولي توضح موقفها بشأن التبرع لغزة

عاجل - أنجلينا جولي تعلق على أحداث غزة: أفضل مساعدة هي الدعاء

وأختتمت أنجلينا جولي: "أي شيء يستطيع منع هذه الخسائر في الأرواح يجب اتخاذه، ومثل الكثيرين قمت بالتبرع لمنظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب".

أحدث أعمال أنجلينا جولي

تواصل أنجلينا جولي، تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "Mary" وهو فيلم ينتمي لنوع السير الذاتية، وتتحدث قصته عن حياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.