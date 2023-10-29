نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فدوى عابد لـ "دوت الخليج الفني" دوري في "صوت وصورة" لم أقدمه من قبل.. وهكذا كانت الكواليس مع حنان مطاوع | خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فدوى عابد، تفاصيل ترشيحها للعمل في مسلسل "صوت وصورة"، مشيرة إلى أنه جاءت مشاركتها من خلال مخرج العمل محمود عبد التواب.

فدوي عابد: “حبيت دوري على الورق”



وتحدثت الفنانة فدوى عابد في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني” عن سبب قبولها للدور: “ماقدمتش نوع الشخصية دي قبل كده، فا اول ما قريت السيناريو واتكلمت مع المخرج والكاتب حبيت اني أقدم شخصيه مكتوبة بالشكل ده، لأن فيها تحديات كثير بالنسبه ليا”.

فدوى عابد: “حنان مطاوع مخلصة وسعيدة بالتعاون مع باقي فريق العمل”

وعن تعاونها مع الفنانة حنان مطاوع والفنان مراد مكرم قالت فدوى عابد:' مافيش كلام يتقال على عظمة تمثيل الفنانه حنان مطاوع، وقد ايه هي مخلصه لشغلها وبتديله كل ما عندها، فا مجرد الشغل معاها ومشاهدتها بتعلم كتير، وكل باقي طاقم العمل كان ليا الشرف اني اشتغل معاهم كله.

“صوت وصورة”

ونجح مسلسل "صوت وصورة" من حلقاته الأولى أن يخطف قلوب الجمهور ويجذب انتباههم، نظرًا لجودة قصته، وهو ما جعل اسم المسلسل يتصدر محركات البحث المختلفة.

وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز الأسباب التي تدفعك لمشاهدته..

إن وجود اسم النجمة حنان مطاوع في أي عمل يجعلك تتحمس بشكل كبير لمشاهدة هذا العمل، فهى دائمًا ما تتقن اختيار أدوارها بعناية شديدة، كما أنها في مسلسل «صوت وصورة» تألقت بشكل كبير للغاية، وأثنى الجميع على أدائها وتمثيلها وتعبيرات وجهها،وأصبحت حلقات العمل الأعلى مشاهدة منذ عرضه عبر منصة Watch it، لذلك تواجدها في أي عمل فني يجعل الجمهور دائمًا منتظر الجديد الذي تقدمه خلال الأحداث.

اي عمل درامي لا بد من وجود حبكة درامية قوية لتقود الأحداث وهذا ما نجح به المسلسل، فقدم حبكة درامية مميزة كتبها السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، فقد حرص على تقديم ومناقشة العديد من قضايا المرأة والقضايا الإجتماعية الشائكة أبرزها الذكاء الاصطناعي، التحرش، كما ترصد الأحداث العديد من القضايا التى تخص الأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

يعرض المسلسل جماليات الصورة بقيادة المايسترو المخرج محمد عبد التواب "توبة"، الذي يتعاون مع نخبة من الصناع الكبار منهم المشرف العام على العمل مصطفى العوضي، مهندسة الديكور نادية عادل، والموسيقار محمد مدحت، الذي وضع الموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، ومدير التصوير عمر حسام، والاستايليست عبير البدراوي، والمخرج المنفذ أشرف الشال.