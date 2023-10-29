نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراد مكرم لـه "دوت الخليج الفني": عشت مشاهد مسلسل "صوت وصورة".. ولم أتوقع نجاح أي عمل أقدمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مراد مكرم كواليس تصوير مسلسله الذي يحمل اسم "صوت وصورة"، والذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة "DMC".

وتحدث مراد مكرم في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، عن تفاصيل مشاركته في المسلسل "صوت وصورة" وسبب انجذابه لهذه الشخصية المختلفة من نوعها عليه.

وقال مراد مكرم: "يوجد عوامل كثيرة جذبتني لمسلسل (صوت وصورة) وكان من أهمها طريقة كتابة السيناريو، والإخراج مؤكدا بأن جميع الإتجاهات مبشرة للنجاح".

وعن إستعداده لشخصية "عصام" قال مراد مكرم: "بقرأ الأدوار جميعها بتركيز جدا، وبعيش المشاهد، ثم نتشاور أنا والمخرج والسيناريست لنستطيع الوصول للشخصية التي نريدها تحديدا".

وأعرب الفنان مراد مكرم عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور، لافتا إنه عندما ينشر بوست خاص له علي صفحته الشخصية ينهال عليه التعليقات والتساؤلات لمعرفة تفاصيل المسلسل، وعن من الذي قام بقتل "عصام"، برغم الظروف التي نمر بها الفترة الحالية".

وأكد أنه لم يتوقع نجاح أي عمل يقدمه أو يشارك به قائلا: "بقدم الدور المطلوب مني، ثم أترك الباقي علي ربنا، لأن النجاح ده رزق".

مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز

أحداث مسلسل "صوت وصورة"

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل "صوت وصورة"

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.