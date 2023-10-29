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أحمد جودة - القاهرة - خرجت الفنانة فيفي عبده، عن صمتها، وعلقت على الأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، تضمن مشاهد قاسية لأطفال غزة.

عاجل - "ربنا ينشف دم كل ظالم".. بكلمات قاسية فيفي عبده تندد بأحداث غزة

عاجل - "ربنا ينشف دم كل ظالم".. بكلمات قاسية فيفي عبده تندد بأحداث غزة

كتبت الفنانة فيفي عبده على الفيديو: "حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

وأضافت: "يا عالم أنقذوا أطفال غزة من الإبادة دي".

وتابعت فيفي عبده: "يا رب الطف بيهم وانصرهم وارحمهم أنت قادر على كل شيء".

الرئيس الفلسطيني: الشعب يتعرض لمذابح

أحداث غزة.. قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وطالب محمود عباس قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة.

آخر تطورات الأوضاع في غزة

آخر تطورات الأوضاع في غزة

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نشر آخر تطورات الأوضاع في غزة، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار ال24 ساعة.

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