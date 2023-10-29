فيفي عبده تعلق على ما يحدث لأطفال غزة: "يارب ألطف بيهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعليق فيفي عبده على أحداث غزة.. تفاصيل

قامت الفنانة فيفي عبده بالتعليق على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن موت الآلاف منالأطفال الفلسطينيين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



تعليق فيفي عبده

وشاركت الفنانة فيفي عبده فيديو، ظهرت خلاله طفلة تبحث عن قطرة ماء في غزة، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

وتابعت قائلة: "يا عالم أنقذوا أطفال غزة من الإبادة دي يا رب ألطف بيهم وانصرهم وارحمهم أنت قادر على كل شئ".

فيفي عبده بعد العملية الجراحية

وأجرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا عملية جراحية في، منعتها عن الظهور والتواجد على السوشيال ميديا كما اعتادت وعودت مُحبيها، ونشرتفيديو، وهى تسير في الشارع وعلقت عليه: صباح الفل والصحة والعافية عليكم وعلينا الله يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال، ده بعدالعملية الثانية والحمد لله.

وقالت في الفيديو: مبسوطة أوي النهاردة إن ربنا كرمني، وبقيت أقدر أمشي بسرعة، وبقيت أمشي وكويسة أوي بعد العملية وبشكر كلالدكاترة اللي كان كانوا معايا.

وتابعت: أنا بقالي شهرين بتمرن في المياه وخسيت وخدت لون برونزي وأنا مبسوطة إن ربنا كرمني وبقيت وبمشي كويس.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “ شغل في العالي” والتي عُرض في عام 2022.

وشارك في بطولة مسلسل شغل في العالي العديد من الفنانين مع فيفي عبده وشيرين رضا،وهم: فريد النقراشي، ساندي مراد، تامر حبيب،رشا بن معاوية، مروان يونس، توني ماهر، محمد مزبان، كريم سرور، بسمة داود، بيومي فؤاد، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، نضالالشافعي، فراس سعيد، سليمان عيد، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وتحت قيادة المخرج مرقس عادل.