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أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة لطيفة، على الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام غزة برًا وبحرًا وجوًا، الجمعة الماضية؛ مما أسفر عن قطع الاتصالات في القطاع بأكمله.

عاجل - "كتر الهم يضحك" لطيفة تعلق على أحداث غزة

كتبت الفنانة لطيفة عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “الخطف جريمة إنسانية.. كتر الهم يضحك، مثل تونسي طيب واغتصاب الأرض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاإنسانية والهمجية والوحشية، ماذا تسميها يا هذا؟ غزة تحت القصف‬”⁩.

اعاجل - "كتر الهم يضحك" لطيفة تعلق على أحداث غزة

وأضافت: “حسبي الله فيك أنت وكل العصابة اللي معاك”.

لطيفة تفتح النار على إسرائيل

عاجل - "كتر الهم يضحك" لطيفة تعلق على أحداث غزة

علقت الفنانة https://www.instagram.com/p/Cy8_3zNsOuK/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0fa99192-f5cc-434e-acc2-cdcbd4181f5d على ضرب قوات الاحتلال لموقع مصري، الاسبوع الماضي، قائلة: “هو انتو عمي ولا بتستعمو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟”.

واضافت: “واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، أنتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين”.

نتنياهو: الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هدف دولته هو القضاء على القدرة العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى، جاء ذلك خلال لقائه مع عائلات الأسرى الإسرائيليبن بغزة.

وقال نتنياهو: “التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم”، مُشيرًا إلى أن الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة.

وأضاف: "تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)".

وتابع نتنياهو: "كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، وحذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".