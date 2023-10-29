"لا احتفال وأهلنا تحت القصف".. هكذا أعلن كاظم الساهر عن إلغاء حفلاته

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كاظم الساهر، عن إلغاء جميع حفلاته وعدم إقامتها في موعدها وذلك تضامنًا مع أهل فلسطين، حيث نشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" والصورة مكتوب عليها: "لا إحتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنًا مع أبناء فلسطين".

وعلق الفنان كاظم الساهر على هذه الصورة قائلًا: "بسبب الظروف المأساوية في غزة نضطر آسفين تأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن ولا يسعنا في هذه الظروف إلى التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدّهم بالصبر والصمود".

منشور الفنان كاظم الساهر

وتابع كاظم الساهر قائلًا: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا".

ما هي آخر أعمال الفنان كاظم الساهر؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر هي أغنية "جاءت معذبتي" وقد طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات لسان الدين ابن الخطيب، وألحان الموسيقار، توزيع هشام نياز، وهي أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس.

كاظم الساهر يعلن عن سعادته بتقديمه أغنية "جاءت معذبتي"

وأعرب الفنان كاظم الساهر عن سعادته بتقديم أغنيته الجديدة «جاءت معذبتي»، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، إضافة إلى أنها تجربة رائعة وكلماتها الرشيقة، والتي تعد باقة ورد رومانسية، متمنيا أن تنال الأغنية استحسان الجمهور العربي، مشيدا بتعاونه مع الموسيقار طلال، وحرصه على أن يسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل في أغنياته وأعماله الفنية.

وقدم «كاظم» أغنيته الجديدة، أيضا ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى، والذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية، لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمعات.