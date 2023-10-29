بمثل تونسي.. لطيفة تعلق على أحداث غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة التونسيه لطيفة منشور تسخر فيه من مقولة الكيان الصهيوني الذي قال بأن الخطف جربمة إنسانية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات إكس تويتر سابقًا.

تغريدة لطيفة

وكتبت لطيفة عبر حسابها الرسمي على إكس قائلة: ‏قالك الخطف جريمه انسانيه !!!!!!!!!!. "كثر الهم يضحك" (مثل تونسي) طيب واغتصاب الارض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاإنسانية والهمجية والوحشية ؟؟؟؟ ماذا تسميها يا هذا ؟؟؟؟؟؟".



لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي

وكانت الفنانة لطيفة قد هاجمت أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصريا عنطريق الخطأ.

وكتبت لطيفة: "هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلىهجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ".

وتابعت لطيفة قائلة: "واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟.. أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربناسبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".



آخر أعمال لطيفه "سحابة صيف"



ويذكر أن طرحت النجمة لطيفة مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية سحابة صيف، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وأغنية "سحابة صيف"، من كلمات محمود سليمان ووألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل، وتعد أغنية "سحابة صيف" آخر أغاني الصيف للنجمة لطيفة.



وطرحت لطيفة في ألبومها لطيفة 2023 عدة أغاني أخرى قبل ذلك وهم 3 أغنيات وهما "طب اهو"، "مونامور"، "ناس كتير"، طرحت أغنية "سحابة صيف".



كلمات أغنية “سحابة صيف” لـ لطيفة

وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى

أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان

أحنا أقوى من الزمان

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني ومھما جرى ما بينا وكان

أحنا أقوى من الزمان

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني