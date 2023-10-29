"الآن هو وقت الدعاء".. أدهم سليمان يوضح سبب عدم نشره أي أعمال فنية

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان أدهم سليمان، سبب عدم نشره أي أعمال فنية له أو منشورات خاصة بعمله الفني، وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وقال عبر حسابه: "كل أصدقائي واحبائي وأخواتي هنا وفي كل منصة، بقالي فترة طويلة مش قادر أنزل صور أو بوستات أو أي شئ له علاقة بشغلي".

منشور أدهم سليمان

وأضاف: "وأي مشروع فني كنت على وشك البدء فيه أجلته تمامًا، الحرب الدائرة الآن لا وقت فيها للترفيه، وقت الآن هو وقت الدعاء، ادعوا من قلوبكم، ولعنة الله على الظالمين".

ما هي آخر أعمال الفنان ادهم سليمان ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان أدهم سليمان هي أغنية «أنا وضلي»، الذي طرحها مؤخرًا وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الرقمية.

وتقول بعض كلمات أغنية «أنا وضلي» كالآتي:

«أنا وضلي بنتقابل في عز الليل، ونتحاسب على كل اللي عدى زمان، يونسني مرار القهوة والدخان، مابين حياه صعبة وناس مالهاش أمان، محتاج أعيد حساباتي وأعاتب روحي ع الماضي، أنا كنت مين وفين وليه ضاع العمر ع الفاضي، مين باقي مين نحوا مش باقي منكم غير ماضي يا وشوش بتلمع ونفوس مريضة ومش مرض عادي، واللي عشقتها بروحي واديتها وردة ايامي، داست على الوردة وكانت بتقتل كل أحلامي».

وكان قد طرح النجم أدهم سليمان، فى الشهر الماضي أغنيتي «سنين» و«جالك عين» من الميني ألبوم الذي يضم 5 أغانٍ، بطابع موسيقي مميز، ولاقت أغنية «سنين» إعجاب الكثير من الجمهور، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، كما استمع إليها قرابة 130 ألف مستمع عبر موقع الموسيقي الشهير «أنغامي».

وتقول بعض كلمات أغنية «سنين»:-

أمانة عليك بلاش تفتح معايا كلام

أنا قلبي شايل ومعبي ومش حمل ملام

أمانة عليك بلاش تفتح معايا كلام

أنا قلبي شايل ومعبي ومش حمل ملام

روح شوف حياتك انا قافل من روحي معاك

مابتتشراش الراحة قولي اجيبها بكام بكام

سنين وانت بتنزل من عيني

ضيعت عليا سنيني

مش فاكر ولا حاجة منك غير قسوة واه

سنين وانت بتنزل من عيني

بفتكرك وانت راميني وكأنك تمثال

أنت غرورك شره عماك