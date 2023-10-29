فن ومشاهير

بكلمات رومانسية.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات رومانسية.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاد زوجته، حيث قام بنشر مجموعة صور تجمعهم سويًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

 

fe2e955118.jpg
العسيلي وزوجته

 

ونشر الصور وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا ouou.. يا مراتي اللي زي القمر وفنفس الوقت ب ١٠٠ رجل.. باتفرج عليكي وباشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حوليك وخصوصا انا".

 

وتابع قائلًا: "علمتيني درس مهم جدا في الحياة.. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق ان هي تنبسط وتتدلع.. يا رب دايما تبسطيني وابسطك وتدلعيني وادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا".

 

5a2d8580d3.jpg
منشور محمود العسيلي

 

واختتم منشوره قائلًا: "باحبك يا ام حسن".

 

ما هي آخر أعمال محمد العسيلي؟ 

 

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "مين كان يصدق"، التي طرحها مؤخرًا عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات فلبينو، ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

 

56c08bf75f.jpg
محمود العسيلي 

كلمات أغنية مين كان يصدق

 

كان مستحيل

قلبي يعرف يبتسم

لا كان بعيد

أصله خايف يتقسم

يا جميلة ليه رجعتينا

لسهرنا وطول ليالينا

خدتي ذنبي قلبي ولّع نار

خلتيني أحب الدنيا

واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

مش ممكن لا لا لا

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

مش ممكن لا لا لا

ويا ليالي ليه حبيبتينا

في عيون حلويين رامتينا

سيبت نفسي مش بإيدي اختار

يا جميلة ليه رجعتينا

لسهرنا وطول ليالينا

خدتي ذنبي قلبي ولّع نار

خلتيني أحب الدنيا

واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

خلتيني أحب الدنيا

واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

مش ممكن لا لا لا

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

مش ممكن لا لا لا

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا