نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات رومانسية.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاد زوجته، حيث قام بنشر مجموعة صور تجمعهم سويًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

العسيلي وزوجته

ونشر الصور وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا ouou.. يا مراتي اللي زي القمر وفنفس الوقت ب ١٠٠ رجل.. باتفرج عليكي وباشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حوليك وخصوصا انا".

وتابع قائلًا: "علمتيني درس مهم جدا في الحياة.. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق ان هي تنبسط وتتدلع.. يا رب دايما تبسطيني وابسطك وتدلعيني وادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا".

منشور محمود العسيلي

واختتم منشوره قائلًا: "باحبك يا ام حسن".

ما هي آخر أعمال محمد العسيلي؟

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "مين كان يصدق"، التي طرحها مؤخرًا عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات فلبينو، ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

محمود العسيلي

كلمات أغنية مين كان يصدق

كان مستحيل

قلبي يعرف يبتسم

لا كان بعيد

أصله خايف يتقسم

يا جميلة ليه رجعتينا

لسهرنا وطول ليالينا

خدتي ذنبي قلبي ولّع نار

خلتيني أحب الدنيا

واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

مش ممكن لا لا لا

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

مش ممكن لا لا لا

ويا ليالي ليه حبيبتينا

في عيون حلويين رامتينا

سيبت نفسي مش بإيدي اختار

يا جميلة ليه رجعتينا

لسهرنا وطول ليالينا

خدتي ذنبي قلبي ولّع نار

خلتيني أحب الدنيا

واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

خلتيني أحب الدنيا

واسمع المزيكا تاني

مين كان يصدق ده

مش ممكن لا لا لا

هو فيه حد النهارده

يعرف يصد الجمال ده

فيه حد يعرف ده

مش ممكن لا لا لا