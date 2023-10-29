نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أحمد العوضي يستعد لتصوير "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد العوضي، خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، وذلك إستعداد لتصوير مسلسله الرمضاني المقبل، حق عرب، وذلك بعد أن انتهى من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الإسكندراني".



مسلسل "حق عرب"

يستعد الفنان أحمد العوضي خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير أول مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "حق عرب" والذي تعاقد عليه الفترة الماضية.

ويعمل النجم أحمد العوضي على التحضيرات النهائية لمسلسل "حق عرب" برفقة مخرجه إخراج إسماعيل فاروق، ومؤلف المسلسل محمود حمدان، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن.

فيلم "الإسكندراني"

وكان النجم أحمد العوضي قد إنتهى اليوم من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف.

وصور العوضي على مدار الفترة الماضية عددًا من مشاهد فيلم "الإسكندراني" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، ومشاهد عديدةبمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية.



وتعد هذه البطولة هي البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلالأحداث الفيلم.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

ويشارك في بطولة فيلم الإسكندراني كلا من النجم حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمدرضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمدعباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف، وفيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراجخالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي.

أحداث فيلم الإسكندراني

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنانبيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".

آخر أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل “ ضرب نار ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته الفنانة ياسمينعبد العزيز والفنان القدير أحمد بدير والفنانة القديرة سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري والفنان ماجد المصري والفنانة إنتصاروالفنان إيمان السيد.