نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد عبر "إنستجرام": "مفيش حاجه تستاهل العمر بينتهي في لحظة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هنا الزاهد عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة، من قصف مستمر وقتلبسبب الهجوم الذي شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي الذي لا بعرف معنى لكلمة إنسانية.

منشور هنا الزاهد

وشاركت النجمة هنا الزاهد منشور عبر خاصية القصة القصيرة "أستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: يارب، حقيقي إحنا في أيام صعبة جدا، حقيقي احنا ممكن كلنا نروح في ثانية.

وتابعت هنا قائلة: “انا الايام دي بتعلمني ان بجد مفيش حاجه تستاهل العمر بينتهي في لحظة، لا إله الا الله، ربنا يرحم كل أموتنا، ويرحمنابرحمته، يارب يا رحيم”.



مسلسل "إقامة جبرية"

وتستعد النجمة هنا الزاهد لخوض عدة أعمال هذا الشتاء منها مسلسلها الجديد إقامة جبرية، والذي يأتي بعد نجاحها مؤخرًا في مسلسلسيب وأنا أسيب الذي عُرض في يوليو الماضي على منصة شاهد.

تجسد هنا الزاهد في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبيضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقيالعلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.



ويتكون مسلسل إقامة جبرية من 10 حلقات، يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي.

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من النجمة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي،ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "سيب وانا أسيب"

يذكر أن اخر اعمال هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

شارك في مسلسل سيب وأنا أسيب بجانب هنا الزاهد في البطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آيةسماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازارضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.