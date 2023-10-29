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أحمد جودة - القاهرة - "العالم يشاهد ولم يقترب".. أول تعليق من حلا شيحة على أحداث غزة

خرجت الفنانة https://www.instagram.com/p/Cy7K914CJ84/?utm_source=ig_embed&ig_rid=60856907-0cf5-4997-bb3c-47a5d587ec0a، عن صمتها، وعلقت على أحداث غزة، مُستنكرة ما يحدث هناك، ووجهت رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم موسع على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

"العالم يشاهد ولم يقترب".. أول تعليق من حلا شيحة على أحداث غزة

أول تعليق من حلا شيحة عن أحداث غزة

قالت الفنانة https://www.instagram.com/p/Cy7K914CJ84/?utm_source=ig_embed&ig_rid=60856907-0cf5-4997-bb3c-47a5d587ec0a، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "إبادة جماعية يشاهدها العالم العربي كله ولم يستطع احد الاقتراب والتصوير، نعتذر لكم يا اهل فلسطين نعتذر لكم، اننا خذلناكم".

وأضافت: "سيكتب التاريخ ما حدث وسيكتب اننا جميعًا سكتنا واننا تركناكم وسط صراخ ابناءكم وبناتكم، سيكتب التاريخ بدمائكم تخاذلنا".

حلا شيحة توجه رسالة أعتذار للشعب الفلسطيني

وتابعت حلا شيحة: "نعتذر لكم ومنكم.يا شهداء الأرض والسماء انتم اختاركم الله، لما هو ارقي واجمل، انتم احباب الله".

وأختتمت: "عزائي الوحيد في هذه الدنيا الرخيصة المليئة بالكذابين والمنافقين ان نكون علي يقين ان الله ينصر عباده المؤمنين وسيُهلك الكافرين، اصمدوا يا اهل فلسطين انتم الاحرار حقا.. لو سقطت غزة سقطت الامة العربية".

آخر أعمال الفنانة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة

كانت آخر أعمال حلا شيحة هو فيلم مش أنا، الذي عُرض في عام 2021، وحقق إيرادات كبيرة، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: (تامر حسني، سوسن بدر، ماجد الكدواني، إياد نصار، شيرين، محمد عبد الرحمن، وآخرون).

وتدور أحداث فيلم مش أنا، في إطار تشويقي حول حسن الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة توفيق.