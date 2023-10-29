نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين واشنطن وأمريكا.. ويجز يحيى 4 حفلات غنائية بدءًا من الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب الراب ويجز، لإحياء حفلاته الغنائية، ومن المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في واشنطن، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر.

أعمال ويجزة الغنائية

ومن المقرر أن يقدم ويجز مجموعة من أغانيه الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة، ومنها: "عفاريت الأسفلت، بعودة يابلادي، البخت، أميره، حلوة منك، الدنيا ايه".

وكان المطرب ويجز، قد أعلن عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التى سيبدأها يوم الأربعاء المقبل في تورنتو، والتبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، حيث علق على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر".

وتابع ويجز: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، ولقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

ويجز: سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني

وأضاف ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المدنيين فى غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى".

ويجز يدعم القضية الفلسطينية

وحرص المغني ويجز على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفله المقام بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية مؤكدًا أنهم كانوا سيقدموا على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

وشارك "ويجز"، فى وقفة بلندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر مطرب الراب ويجز فيديو للوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".