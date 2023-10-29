"اسمي أبو عبيدة في مسلسلي الجديد".. محمد رمضان يتصدر تريند جوجل بعد رده على الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث وتريند موقع "جوجل" بعد إعلان عن تعرضه لتهديد من قبل الإحتلال الإسرائيلي، بسبب الفيديو الذي نشره يحث فيه الجيوش العربية على التوحد والدفاع عن فلسطين.

وقال محمد رمضان خلال مقطع الفيديو علي صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بيحث العرب على الاتحاد والدفاع عن أخواتنا وستتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم متشفوش مسلسلاته تاني ومتسمعوش أغاني تاني، عشان ده راجل بيدافع عن اخواته في فلسطين، وأنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي".

محمد رمضان لجيش إسرائيل: اسم شخصيتي في المسلسل القادم هيكون أبو عبيدة

وتابع رمضان: "الواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتو دي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية أن إسم شخصيتي في المسلسل القادم هيكون أبو عبيدة".

ونشر محمد رمضان منذ أيام قليلة، مقطع فيديو له عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، وتحدث فيه عن مطالبة الجمهور له بدعم القضية الفلسطينية، وأطلق محمد رمضان خلال هذا الفيديو عدد من التصريحات النارية

وبدأ محمد رمضان حديثه قائلًا: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا".

محمد رمضان: بنشتري طائرات ودبابات وبنسيبها لحد ما تصدي

وتابع محمد رمضان حديثه قائلًا: "بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طائرات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

وأضاف محمد رمضان: "وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برا يعرفوا إن احنا بنتضرب".

وختم محمد رمضان حديثه قائلًا: "وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب".