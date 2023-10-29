نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قصة تهديد وتحذير ريهام حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الفنانة ريهام حجاج، في موقفها الدلعم للقضية الفلسطينية ضد ما يفعله الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتلقت "ريهام حجاج رسالة تحذير من الانستجرام، مضمونها احتمالية إغلاق حسابها نهائيا وضرورة التوقف عن دعم فلسطين.

وتصر ريهام حجاج، على ممارسة حقها في حرية التعبير مؤكدة إنه ا لن تقوم بحذف فيديوهات الأطفال وهدم الأبنية والبيوت وإدانتها لتفجير المستشفيات وقتل الأطفال إلا أن إدارة فيسبوك قررت حرمان الفنانة من نشر أي بوستات جديدة وحظرت نهائيًا كل أدوات النشر، فيما أرسلت رسالة تحذير على بريدها الإلكتروني بأن الخطوة التالية سنكون بوقف الحساب نهائيًا.

وكشفت ريهام في تصريحات إعلامية أن هذه العنصرية الظالمة التي يمارسها انستجرام يريدون منها إخراس أصواتنا لكن ذلك لن يؤثر على مواقفنا المؤيدة لإخوتنا وأهلنا في فلسطين".

وأضافت:" أن أصواتنا يجب أن تصل للعالم رفضًا لهذا العدوان سواء وافقت إدارة فيسبوك على ذلك أم لا، وأن ما تفعله شركة ميتا يؤكد رفضها لحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب ليلا ونهارا".

وأشارت:" أن هذا الموقف بمثابة جرس إنذار للعرب جميعًا بالخديعة التي نتعرض لها من خلال شعارات الغرب التي سقطت تمامًا في موقفهم من أهل غزة ".

ريهام حجاج تدخل صدفة رمضان 2024



وفي سياق منفصل، تسارع الفنانة ريهام حجاج خلال السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "صدفة"



آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل جميلة، والذي حاز على إعجاب الملايين من الجمهور، وتصدر المسلسل تريند فور عرضه على الشاشة.