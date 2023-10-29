تفاصيل شخصية شريف سلامة في "العودة"

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان شريف سلامة، انتعاشة فنية، خلال هذه الفترة حيث يقوم بتصوير مشاهده في مسلسله الجديد "العودة" والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل شخصية شريف سلامة



ويجسد الفنان شريف سلامة خلال أحداث العمل شخصية محامٍ من الصعيد، ويعيش قصة حب مع الفنانة تارا عماد خلال أحداث المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة.



أحداث مسلسل العودة



وتدور أحداث مسلسل العودة في إطار اجتماعي في الصعيد، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر،ويناقش مسلسل العودة قضيةمهمة من قضايا صعيد مصر، والتي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك في بطولة مسلسل العودة، كل من شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



مسلسل ورق التوت

ويعرض حاليًا للفنان شريف سلامة مسلسل ورق التوت، عبر شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

تدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كلمن الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

ويعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة.

ومسلسل ورق التوت من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمدعلي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.



آخر أعمال شريف سلامة

ويذكر أن اخر أعمال الفنان شريف سلامة هو فيلم "ساعة إجابة" والذي وتدور أحداثه حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفينوبالفعل تتحقق أمنيته ليعيش مغامرات مختلفة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

وشارك في بطول الفيلم كلا من الفنان شريف سلامة ونجلاء بدر، ومراد مكرم، غادة عادل، وسوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم منتأليف أحمد شيكو ومن إخراج مصطفى أبو سيف.