نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة ماثيو بيري تتصدر تريندات السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار خبر وفاة ماثيو بيري، صدمة واسعة على كل متابعيه،عقب ظهوره ميتًا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس،وظهرت الكثير من التساؤلات حول سبب هذه الوفاة هل هي طبيعية أم مات مقتولا؟.

وتصدر ماثيو تريند مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث وسائل الإعلام العربية والغربية.



وفورا إعلان الخبر انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إلى رسائل تعزية معربين عن حزنهم لفراق ماثيو بيري.

وبحسب الإعلام الأمريكي يبدو أن ماثيو قد توفي غرقًا في الجاكوزي بالمنزل.

و مازالت التحقيقات مستمرة بينما تشير التقارير أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث ولا يبدو أن هناك عملية قتل مقصودة.

اللافت أن آخر صور له كانت في الجاكوزي أيضًا حيث شارك متابعيه منذ 6 أيام تقريبًا بوست عن استمتاعه بهذه اللحظات مع المياه الدافئة.

من هو ماثيو بيري من مسلسل Friends ؟

ولد في ويليامزتاون، ماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، حيث التحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وكانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.

يشتهر ماثيو بيري بدوره كتشاندلر بينج في المسلسل الأشهر فريندز والذي استمر لمدة 10 مواسم. لعب MP دور البطولة/الضيف في العديد من البرامج التلفزيونية الأخرى ومنها "Boys Will 'Boys Will Be Boys،' 'Growing Pains،' 'Silver Spoons،' 'Charles in Charge،' 'Sydney،' 'Beverly Hills، 90210،' 'Home Free،' 'Ally McBeal،' 'The West Wing،' 'Scrubs،' 'Studio 60 on the