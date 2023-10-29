نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. أدوار لقب بسببها صلاح السعدني بـ عمدة الدراما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير صلاح السعدني، حيث إنه ولد في 23 من شهر أكتوبر عام 1943، ويعد من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي، والذي يلقب بعمدة الدراما المصرية، لتقديمه على مدار مشواره الفني ما يزيد عن 200 عمل ما بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة، منذ بداية الستينيات، حتى آخر أعماله على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل القاصرات عام 2013.

نشأة صلاح السعدني

ولد الفنان صلاح السعدني فى المنوفية، في 23 من شهر أكتوبر عام 1943، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة، وهو شقيق للكاتب الصحفي محمود السعدني.

بدايته

بدء الفنان القدير صلاح السعدني مشواره الفني من خلال، التمثيل على مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية بمشاركة صديق كفاحه الفنان القدير عادل إمام والذى كان يلازمه طوال فترة الدراسة الجامعية، وبعد التخرج حيث قاما بالعمل معا في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.

أول أعماله الفنية



كانت أول أعمال الفنان صلا ح السعدني هي مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية"، بينما في سبعينيات القرن العشرين.



أعماله السينمائية

قدم الفنان صلاح السعدني العديد من الأفلام السينمائية التى ساهمت بشكل كبير فى شهرته وصناعة أسمه ومن أهم هذه الأعمال هي: فيلم الغول والمراكبي وطائر الليل الحزين وقضية عم أحمد وفتوة الناس الغلابة وزمن حاتم ظهران وجبروت إمراة.

ادوار لقب بسببها بـ عمدة الدراما المصرية

ولقب الفنان صلاح السعدني بعمدة الدراما المصريه، وذلك لإشتهاره بتقديم شخصية العمدة في معظم أعماله الدراميه وابرزها شخصية سليمان الغانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري، بالإضافة إلى شخصية إبراهيم العقاد في مسلسل الباطنية مع غادة عبد الرازق. وقدم صلاح السعدني دوره من أعظم الأدوار التي قدمها في مشواره الفني حينما جسد شخصية العمدة عبد القوي الأدهم النجماوي في مسلسل القاصرات وهو من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في التلفزيون. كما قم أيضا شخصية الحاج عبد القادر فى مسلسل الناس فى كفر عسكر مع دلال عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وسعد أردش. كما جسد شخصية الأب سيد فى مسلسل الأخوة الأعداء مع كل من ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وباسم سمرة.



وأيضا قدم شخصية العمدة فى مسلسل حارة الزعفراني حيث قدم شخصية العمدة عرام والمسلسل شارك فى بطولته محمود الجندي وسماح أنور وشوقي شامخ ولقاء سويدان.



آخر أعماله الدرامية

ويعد مسلسل القاصرات هو آخر عمل فني درامي قام به الفنان القدير صلاح السعدني في مسيرته الفنيه، عام 2013، ليغيب بعدها عن الأضواء بسبب ظروف صحية.