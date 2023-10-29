أنجلينا جولي عن أحداث غزة: "الإنسانية تحتم إيقاف إطلاق النار"

القاهرة - محمد ابراهيم - خرجت الفنانة العالمية أنجلينا جولي عن صمتها، وذلك بسبب ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات متواصلة وتحديدًا قطاع غزة، من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

بيان أنجلينا جولي



وشاركت النجمة العالمية منشورا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" علقت خلاله قائلة: "مثل الملايين حول العالم قضيتا لأسابيع الماضية وأنا أشعر بالغضب والغثيان لموت كل هؤلاء الأبرياء من المدنيين وفكرت في أفضل طريقة للمساعدة، وأقوم بالدعاء من أجل العائلات التي تعاني من ألم غير محتمل".

وتابعت قائلة: "وفوق كل ذلك الأطفال الذين يتم قتلهم والأطفال التي أصبحت دون أب أو أم ولا يمكن أبدًا تبرير مواصلة قصف أعداد هائلة من المدنيين في غزة والذين لا يملكون أي مكان للذهاب إليه ومنع الطعام والماء عنهم وليس هناك إمكانية لنزوحهم ولا حتى أبسط حقوق الإنسان في اللجوء لدولة أخرى".

وأكملت: "وبسبب عملي مع اللاجئين طوال 20 عامًا تركيزي الآن منصب على الأشخاص الذين تم نزوحهم جراء العنف، غزة بها أكثر من 2 مليون نسمة نصفهم من الأطفال والذين عاشوا تحت الحصار قرابة العشرون عامًا والمساعدات التي تصل لهم لا نقطة في بحر ما يحتاجونهومنع الماء والطعام هو عقاب جماعي والإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

واختتمت حديثها قائلة: "أي شيء يستطيع منع هذه الخسائر في الأرواح يجب اتخاذه، ومثل الكثيرين قمت بالتبرع لمنظمة أطباء بلا حدود كنت أتابع تقاريرهم عن كثب".



أعمال أنجلينا جولي

تواصل أنجلينا جولي خلال هذه الفترة تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "Mary" وهو فيلم ينتمي لنوعية السير الذاتية ويسردحياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.

