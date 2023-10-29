أحبها الجمهور من آدائها الصوتي في "بوجي وطمطم".. معلومات عن سلوى محمد علي في عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم اليوم عيد ميلاد الفنانة سلوى محمد علي والتي قدمت أعمالا مميزة وتألقت فيها خلال مسيرتها الفنية، والتي عشقها الجمهورمنذ بدايتها من خلال أدائها الصوتي في مسلسل بوجي وطمطم، لصوتها الذي اعتاد عليه الجمهور وأحبه.

من هي سلوى محمد علي

ولدت الفنانة سلوى محمد علي بمحافظة قنا في الـ 29 من أكتوبر عام 1964، وكانت تعتز بنشأتها في أحضان الصعيد المصري، وهيالبنت الكبرى لأخوتها الخمسة، وكانت أمها تعمل مدرسة، وكان والدها يعمل مهندسًا قريبًا منها يشجعها على الفنون ويصطحبها إلىالسينما في أيام إجازته، وتمنت أن تلتحق بكلية الهندسة لتصبح مثل أبيها، ولكن مجموعها حال دون ذلك فاضطرت لدخول معهد الفنونالمسرحية.



بداية سلوى محمد علي الفنية

وكانت بداية الفنانة سلوى محمد علي مسرح الطليعة، وهناك تعرفت على زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وكان لهما قصة حب كبيرة،وبدأت بعدها مشوارها الفني في عام 1988 والذي يستمر حتى هذه اللحظة بمسلسل “إلا أنا”، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أعمال تتراوحبين المسرح والدراما والسينما.

أعمالها الفنية



عرفت الفنانة سلوى محمد علي بأدوارها المميزة التي رسخت في ذهن جمهورها ومحبيها بداية من دور الخالة الطيبة “الخالة خيرية” فيمسلسل عالم سمسم، أضحكت الجميع بدور العروس الساذجة في فيلم “جائنا البيان التالي”، وكانت المرأة الأرستقراطية في فيلم “أسرارعائلية”، وأخيرًا الأم القاسية في مسلسلي “لأعلى سعر” و”ب 100 وش”.



آخر أعمال سلوى محمد علي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي هو مشاركتها في مسلسل أزمة منتصف العمر، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.



أحداث أزمة منتصف العمر

دارت أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر حول فيروز التي تكتشف بعدما تتزوج عزت بالرغم من فارق السن بينهم تقع في حب زوج ابنته - عمر - وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر

وشارك في بطولة مسلسل أزمة منتصف العمل مجموعة من الفنانين منهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمرالسعيد، سلوى محمد علي، ركين سعد، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج كريم العدل.