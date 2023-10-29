نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طليق غادة عبدالرازق يعلن ارتباطه بعد أشهر من انفصالهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مدير التصوير هيثم زنيتا، ارتباطه بفتاة، لم يكشف عن هويته، واكتفى بنشر صور تجمعهما، حيث شارك هيثم بصورة له برفقة الفتاة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



تعليقات الجمهور لـ هيثم زنيتا

وفورًا من مشاركة الصور نالت الصورة على إعجاب الجماهيرونجوم الوسط الفني، وكانت من ابرز التعليقات الف مليون مبروك، أجمل ثنائي، ربنا يتتم على خير، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، وغيرها من التعليقات.

طلاق غادة عبد الرازق وزوجها

وفي وقت سابق، انفصلت غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا رسميا، بعد ارتباط دام لأكثر من عامين، وقرر الثنائي الانفصال،وتصدر خبر انفصالهما جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.



من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا من أشهر المصورين، حيث شارك في العديد من أعمال، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

بدأت قصة حب هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وغيرها من الأعمال، حيث انتهت علاقة حبهما بالزواج من كواليس مسلسل سلطانة المعز.